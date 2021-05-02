İran ve Irak enerji sağlama ve borçların ödenmesi konusunda mutabık kaldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Iraklı yetkili, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile Enerji Bakanlığı'nda yapılan görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ile Irak arasındaki çok iyi düzeyde olan iş birliğinin kimseden gizli olmadığını ifade eden Hantuş, 'Geçtiğimiz yıllarda İran, Irak'ın elektrik santrallerinin ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlamak ve ülkemize elektrik ihracatı yapmak için çok yardım sağladı. Yaptığımız görüşmelerde enerji tedariğine yönelik tüm çözümler tartışıldı ve iş birliği kesinlikle süreklidir' dedi.

Bu görüşmelerde, Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti'nden doğalgaz ve elektrik olmak üzere iki sektördeki borçlarının geri ödenmesi konusunun ele alındığına değinen Hantuş, iki ülke arasındaki işbirliğinin kesinlikle genişleyeceğinin altını çizerek, 'Irak'ta ithalat talebinin üç katı ihtiyaç var ve hükümet bu taleplere cevap veremiyor ve talep artışına ayak uyduramıyor, bu yüzden Irak hükümeti enerji ihtiyacını karşılamak için enerji ithal etmek zorundadır' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Irak'ta 22 bin megavat elektrik tüketimini karşılayabildiklerini ve elektrik tüketiminin zirvesinde bu rakam 28 bin megavata çıkacağını dile getiren Hantuş, 'İran ve Irak'ta kişi başına düşen elektriği karşılaştırırsak, Irak vatandaşları İran halkından 6 kat daha fazla elektrik tüketiyor ve bu da Irak'taki yüksek sıcaklıktan kaynaklanıyor. Bu konuda Tahran ve Bağdat'taki enerji tüketim miktarları arasında var olan farklılıkları İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile bir karşılaştırma yaptı' diye ekledi.

Irak Elektrik Bakanı'na göre İranlı şirketler artık Irak'ta elektrik santrallerinin inşası ve işletilmesi de dahil olmak üzere her alanda faaliyet gösteriyor.

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