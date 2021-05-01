1 May 2021 23:33
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News Code: 84315354
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İran ile Irak arasındaki elektrik değişimi masaya yatırıldı

İran ile Irak arasındaki elektrik değişimi masaya yatırıldı

Tahran, İRNA- İran Elektrik ve Enerji İşleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Mütevellizade, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve elektrik işbirliğini görüşmek üzere Irak Elektrik Bakanı ile bir araya geldi.

Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda iki taraf, iki ülke arasında trafoların onarımı ve elektrik dağıtım şebekesindeki kayıpların azaltılması gibi alanlarda elektrik işbirliği önerileri sundu.

Tavanir CEO'su ile Enerji Bakanı'nın Uluslararası İlişkiler Danışmanı Muhammed Ali Ferahnakiyan'ın da bulunduğu toplantıda iki taraf, teknik işbirliği ve elektrik alışverişinin ayrıntılarını ele aldı.

İran Enerji Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için Tahran'da bulunan Irak Elektrik Bakanı, yarın Enerji Bakanı ile de görüşecek.

Yorumculara göre, Iraklı yetkilinin Tahran'a yaptığı ziyaret, Irak'ın elektrik tedarik etmek ve üretmek için yaz aylarında gaz ithalatını artırmak için yapıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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