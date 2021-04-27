Zarif: İran, Irak'ın bölgedeki kilit rolünü memnuniyetle karşılıyor

Zarif Twitter sayfasında yapan açıklamada, 'Irak'taIrak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazımi, Parlamento Başkanı Muhammed elHalbusi, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve üst düzey Sünni ve Şii liderlerle mükemmel görüşmeler yaptım. İran'ın önceliği komşularıdır'diye yazdı.
Zarif,'Irak'ın bölgedeki kilit rolünü memnuniyetle karşılıyoruz'dedi.
Bağdat'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan, Parlamento Başkanı ve ülke parti ve etnik grupların liderleriyle bir araya geldi.
Zarif'in bugün Iraklı bir dizi akademisyenle görüşmesi ve Irak Kürdistan Bölgesi'nden üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
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