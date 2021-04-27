Dışişleri Bakanı Zarif, Irak Milli Hikmet Hareketi Lideri ile görüştü

Zarif ve Hakim, İran ve Irak'ın ortak sorunları ve çıkarları ile ikili ilişkilerin gelişmesi hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Hakim, önemli bir Iraklı siyasi figür ve liderliğini yaptığı Ulusal Bilgelik Hareketi, insanlar arasında yüksek popülariteye sahip önemli bir parlamento hareketidir.

İran Dışişleri bakanı ayrıca Irak cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamento Başkanı, dışişleri bakanı ve Şii ve Sünni liderlerin yanı sıra ülkenin aşiret liderleriyle de görüştü.

Zarif'in bugün Iraklı bir dizi akademisyenle görüşmesi ve Irak Kürdistan Bölgesi'nden üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.