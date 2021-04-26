Dışişleri Bakanı Zarif Bağdat'ta

İki günlük bir ziyaret için Irak'a gelen Zarif, Iraklı mevkidaşının yanı sıra diğer Iraklı yetkililerle de görüşecek.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü el-Sahaf dün yaptığı açıklamada, Zarif'in Iraklı yetkililerle görüşmelerinin odak noktasının İran'la meseleleri ve ortak çıkarları tarışmak olacağını söyledi.

Bölgedeki son sorunlar, Irak ve bölge medyasının yanı sıra Iraklı siyasi gözlemcileri de bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Zarif'in yolculuğunu hassasiyetle takip etmeye sevk etmiş durumda.

Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasında anlaşmazlığı çözmek için arabuluculuk yaptığı söylentilerinin gündemde olduğu bugünlerde bu ziyaretin yapılması dikkat çekti.

Zarif, Irak'tan önce dün Katarlı yetkililerle önemli bölgesel ve ikili meselelerin yanı sıra İran'ın P4+1 ile görüşmelerini masaya yatırdı.

Zarif'in Irak ziyareti iki gün sürecek ve onun Kürt bölgesel yönetimi yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor.

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