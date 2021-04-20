Tahran, bölgedeki gerginliğin azaltılması için Irak'ın arabuluculuğunu kabul ediyor

İRNA'ya konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi,'uluslararası ve bölgesel ortam, İran ile diğer ülkeler arasındaki bazı sorunların çözülmesi için daha olumlu bir atmosfer yarattığını göstermekte'dedi.

Mescidi, 'ABD askerlerinin Irak'ta bulunmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:Amerikan askerlerinin bulunması Irak'ın ve bölgenin çıkarına değildir ve Irak ve bölgedeki silahlı kuvvetler tek başına güvenliği sağlayabilir'diye belirtti.

İran'ın Bağdat büyükelçisi, General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastı dosyasındaki yasal işlemler hakkında'Bu dosya, iki ülke tarafından adli, hukuki, siyasi ve uluslararası olmak üzere üç açıdan takip edilmektedir'ifadesini kullandı.

Mescidi, Tahran ile Bağdat arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin genişlemesini değerlendirerek'İran'ın Irak'a elektrik ve gaz ihracatı devam edecek ve Iraklı dostlarımızın ödeme koşullarını daha hızlı ve daha fazla iyileştirmelerini bekliyoruz'diye belirtti.

Mescidi, iki ülkenin akademik faaliyetleriyle ilgili olarak, Irak'ta iki İran üniversitesinin (İslami Azad Üniversitesi ve Tıp Bilimleri Üniversitesi) şubelerinin açılması için anlaşmaya varıldığını, Irak ile sinema, kültürel ve bilimsel sergiler alanlarında iyi görüşmelerin yapılmakta olduğunu söyledi.