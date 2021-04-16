Hatibzade: Irak güvenliğini İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarı olarak görüyoruz

Hatibzade, son günde Irak’ta cereyan eden olaylardan duyduğu kaygıları dile getirerek, ‘’ İran her zaman Irak’ın güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir ve bu ilkeleri zedeleyen ve tehdit eden her eylemi reddetmektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, Irak’ın iç gelişmesine ve bölgedeki yapıcı rolüne değinerek, bazılarının o ülkede kriz yaratarak ve terör eylemleri tertip ederek bu hedeflerin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

Irak’ın yüksek potansiyelleri ile bu zor dönemeçleri geride bırakabileceğini ifade eden Hatibzade, İran, Irak’a verdiği desteklere devam edeceğini söyledi.

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2012