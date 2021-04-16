16 Nis 2021 22:08
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News Code: 84297492
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Hatibzade: Irak güvenliğini İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarı olarak görüyoruz

Hatibzade: Irak güvenliğini İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarı olarak görüyoruz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran açısından Irak güvenliğinin İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarının parçası olduğunu söyledi.

Hatibzade, son günde Irak’ta cereyan eden olaylardan duyduğu kaygıları dile getirerek, ‘’ İran her zaman Irak’ın güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir ve bu ilkeleri zedeleyen ve tehdit eden her eylemi reddetmektedir. ‘’ dedi.

Hatibzade, Irak’ın iç gelişmesine ve bölgedeki yapıcı rolüne değinerek, bazılarının o ülkede kriz yaratarak ve terör eylemleri tertip ederek bu hedeflerin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

Irak’ın yüksek potansiyelleri ile bu zor dönemeçleri geride bırakabileceğini ifade eden Hatibzade, İran, Irak’a verdiği desteklere devam edeceğini söyledi.

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