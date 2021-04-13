Irak, İran sınırındaki teröristlerle kararlı bir şekilde mücadele ediyor

Kalıcı güvenlik oluşturmak ve yanlış anlamaları gidermek ve gelecekteki tehditlerin oluşmasını önlemek için bölge ülkeleri arasında doğrudan görüşmeleri artırmanın gerekliliğine değinen Aracı, 'Bu bağlamda, güvenlik çabalarını pekiştirmek ve terörizm ve aşırıcılıkla mücadele etmek için bilgi alışverişinde bulunmak ve aynı zamanda ülkeler arasındaki bazı farklılıkları gidermek için bölgedeki güvenlik görevlilerinin varlığıyla İranlı yetkililerle çok iyi görüşmeler yapıldı' dedi.

Sınır güvenliği ve uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele gibi konuların iki ülkenin güvenlik görevlilerinin temel endişeleri olarak belirten Aracı, iki ülkenin sınır bölgelerinde bazı terörist grupların varlığının ve faaliyetlerinin olduğuna dikkat çekti.

İran ve Irak'taki sorumlu kurumların ortak işbirliği ile ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Aracı, İran'ı Irak halkına El Kaide, IŞİD ve diğer terörist gruplara karşı mücadelede verdiği ciddi ve kapsamlı destek için överek, 'Irak'ta bulunan uluslararası koalisyon güçleri bize terörizmle mücadelede değerli yardım sağladı, ancak Irak Silahlı Kuvvetlerinde gerekli askeri ve istihbarat, bu mücadelenin devamının Irak kuvvetleri tarafından sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır' diye belirtti.

Aracı ayrıca Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Mühendis'in şehit olma davasının takibi meselesini İranlı yetkililerle görüşülen konulardan biri olarak söyledi.

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