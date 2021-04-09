45 İranlı hükümlü Irak'tan ülkeye nakledildi

Bu hükümlülerin İran-Irak sınırındaki Şelemçe bölgesinden ülkeye nakledildiğini dile getiren Abbasi, bu hükümlülerin İran ve Irak arasında imzalanan nakil anlaşması çerçevesinde İran adli ve kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.

Bu insanların çoğunun uyuşturucu kaçakçılığı, antika kaçakçılığı ve Irak'a yasa dışı giriş yapmakla suçlandığını kaydeden Abbasi, 'Nakledilen hükümlülerden biri kadındır. Bunlar cezalarının devamını İran hapishanelerinde çekecek' diye konuştu.

Yaklaşık 400 İranlı hükümlü ve sanığın Irak hapishanelerinde bulunduğuna işaret eden Abbasi, İlk etapta bu yıl 45 hükümlü ülkeye nakledildi ve sonraki aşamalarda bu hükümlülerden daha fazlasını serbest bırakmaya çalışıyoruz' ifadesini kullandı.

Abbasi, 'Irak dahil diğer ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan tüm İranlı hükümlüler, ülke hapishanelerine nakledilmekteler. Oysa İran'daki Iraklı tutuklular, ülkelerinin cezaevlerine nakledilmeye ilgi göstermiyorlar' diye ekledi.

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