İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele için İran ve Irak milletlerinin birliğine vurgu

Irak'taki İmam Hüseyin'in Türbesi dini mütevellisi Ayetullah Şeyh Mehdi Kerbelayi ile bir araya gelen Şehriyari, 'Diyalog ve iletişim, İslam birliği için önemli bir faktördür. İslam dünyasının mevcut durumunda ve İslami uyanışa engel oluşturmak için fitnelerin artmasına karşı Şii ve Sünni Müslümanların ve özellikle de kendi ülkelerinde etkili olan şahsiyetlerin ziyareti, en iyi eylemlerden biridir' ifadesini kullandı.

Dünya İslam Dinleri Yakınlaşma Kurulu'nun İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin emriyle kurulduğunu ifade eden Şehriyari, 'Bu kurul, kuruluşundan bu yana Şii ve Sünni yazarların çok sayıda kitabını yayınlayarak, İslam ülkelerinde birlik odaklı yayınlar çıkardı. Ayrıca konferanslar düzenleyerek İslam ülkelerinin büyük alimlerini davet eti ve İslam ümmetinin teorik ve pratik birliğini teşvik etmek ve fitneyi ortadan kaldırmak için İslam dünyasında parlayan bir güneş olabilmeye çalışmıştır' diye belirtti.

Irak'taki İmam Hüseyin'in Türbesi dini mütevellisi Ayetullah Şeyh Mehdi Kerbelayi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Dünya İslam Dinleri Yakınlaşma Kurulu heyetine başarılar dileyerek, 'Herkes mezhep odaklı çatışmanın azaltılması ve birlik oluşturmak için çalışmalıdır. Teorik planlamanın yanı sıra, birlik oluşturmak için pratik alanda da etkili adımlar atılmalıdır' dedi.

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