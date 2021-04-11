5 yıllık iş birliği belgesi, Tahran-Bağdat iş birliğinin yol haritasıdır

Irak'a varmasının İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) ile yaptığı özel röportajda açıklamalarda bulunan Şeriatmedari, 'İran, Irak ile uzun vadeli 5 yıllık bir iş birliği belgesi şeklinde ortak şirketler kurarak ikili işbirliği arayışındadır. Bu belge aslında iş birliği için yol haritamızdır. İran'ın özellikle komşu ülkelere ihracat pazarlarının açılması, Bakanlığımızn en önemli politikaları arasındadır' dedi.

Irak Çalışma Bakanlığı ile 5 yıllık iş birliği belgesinin imzalanmasının İran tarafının bir süredir gündeminde olduğunu belirten Şeriatmedari, 'Bu belge nihai şeklini almıştır ve bundan sonra Tahran-Bağdat ikili iş birliği, bu belge şeklinde yürütülecektir. Bir sonraki planımız işgücü ve iş fırsatları değişimidir' diye konuştu.

İşgücü mübadelesinin esas olarak uzman kadrolar temelli olduğunu ve yakında İran İslam Cumhuriyeti Çalışma Ataşeliği'nin Bağdat'taki İran Büyükelçiliği bünyesinde kurulacağına değinen Şeriatmedari, nitelikli işgücü değişiminin her iki taraf için de bir ihtiyaç olduğunu ve Irak hükümeti ile görüşmelerinin ana odağının petrokimya, ilaç, malzeme ve inşaat metalleri gibi alanlarda devam edeceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Şeriatmedari bugünkü görüşmelerinde Bağdat'ta Irak Çalışma Bakanlığı yetkilileri ile görüşmesinin yanı sıra Kerbela'da ikili ilişkileri güçlendirmek adına bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek.

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