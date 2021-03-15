İran, Iraktaki saldırılarıa karıştığı yönündeki haberleri yalanladı

ABD misyonunun İran destekli kuvvetlerin Irak'taki Amerikan üslerine saldırması talimatı verdiği yönündeki iddialara yanıt olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi başkanına bir mektup yazan Tahti Revançı, 'ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İran'ı geçmişte olduğu gibi kategorik olarak reddedilen Irak'taki sözde "hükümet dışı militan grupları" desteklemekle suçlamaya çalışıyor. Bunu yine reddediyoruz' ifadesini kullandı.

İran'ın Irak'ta ABD'ye karşı herhangi bir kurum veya kişiye doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir silahlı saldırıya karışmadığını dile getiren Tahtı Revançı, 'Bu nedenle, İran'ın Irak'taki ABD güçlerine yönelik bir saldırıya açıkça veya zımnen katıldığı yönündeki herhangi bir iddiayı reddediyoruz. Böyle bir suçlama tamamen temelsiz ve hukuki geçerliliği yoktur' diye belirtti.

İran'ın ABD güçlerinin 25 Şubat 2021'de Suriye-Irak sınırında Irak kuvvetlerine düzenlediği yasa dışı askeri saldırıyı kınadığını söyleyen Tahti Revançı, 'BM Şartı'nın 51. Maddesinin kendi kendini açıklayan yorumuna dayanılarak tamamen yanlış olarak gerekçelendirilen bu tür tehlikeli eylemler, bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlali ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu mesele bölgedeki gergin durumu daha da kötüleştiriyor ve pratikte bu ülkelerdeki terör gruplarının sadece durdurulması gerekiyor' diye ekledi.

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