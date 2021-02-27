Zarif: Irak içindeki saldırılar ile olaylar şüphelidir

Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Zarif, İran ve Irak arasındaki siyasi, ekonomik ve sınır ötesi ticaretin çeşitli yönlerini değerlendirdi.

ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Iraklı güçlere tehlikeli saldırısını kınayan Zarif, yasa dışı saldırıları ülkenin egemenliğine aykırı olarak nitelendirdi.

Irak'ta İran-Irak ilişkilerini bozmak ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını baltalamak için tasarlanan bazı saldırı ve olaylardan şüphe uyandırıcı olduğunu ifade eden Zarif, 'Irak hükümetinin bu olayların faillerini bulması gerektiğini vurguluyoruz' diye konuştu.

Temerçin sınır kapısında İran akaryakıt tankerleri için ortaya çıkan sorunlara değinen Zarif, iki ülke arasındaki tanker trafiği sorunlarının Iraklı yetkililerin yardımıyla çözüleceğini umduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yardımcı olmak için Şelemçe-Basra demiryolunun yapımına başlanması ve tamamlanması çağrısında bulunan Zarif, iki ülkenin ilgili yetkililerini, demiryolunu bir an önce hayata geçirmek için hızlı hareket etmeye çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki tarafın ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için çalışması gerektiğinin altını çizerek, Bağdat'ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İran'ın Irak'taki mali kaynaklarına erişimiyle ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye değinen Hüseyin, ülkenin İran'ın o ülkedeki fonlarına erişimini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Fuad Hüseyin, 'Bağdat'ın bu ülkedeki olayların kötüye kullanılmasının iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri bozmasına izin vermeyeceğine sizi temin ederim' diye ekledi.

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