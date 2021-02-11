Reyisi: İran-Irak irtibatı derin ve düşünseldir

Bağdat’ta temaslarda bulunan Reyisi Irak Meclis Başkanı Elhelbusi ile yaptığı görüşmede bu ilişkilerin tahrip edilmesi içi çok çaba sarf edildiğini fakat kimsenin bunu başaramadığını söyledi.

Reyisi, Şehit Süleymani ve Şehit Ebumehdi El Mühendis’in yan yana Bağdat Havaalanında teröre kurban gitmelerine işaretle bu iki şehidin kanlarının birleşmesinin iki milletin bağının göstergesi olduğunu söyledi.

Irak Meclis Başkanı da görüşmede ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarını eleştirerek, ülkesinin çeşitli zamanlarda bu ambargoların baskısını azaltmaya çalıştığını söyledi.

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2012