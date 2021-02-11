11 Şub 2021 13:24
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News Code: 84226167
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Reyisi: İran-Irak irtibatı derin ve düşünseldir

Reyisi: İran-Irak irtibatı derin ve düşünseldir

Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Başkanı Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reyisi, Irak halkının IŞİD teröristleri karşısınındaki direnişi ve İran’ın bu alandaki işbirliğinin iki milletin bağlarından örneği olduğunu belirterek, ‘’ İran ve Irak milletinin irtibatı, medeni, derin ve düşünsel bir irtibattır ve bu iki milleti bir birine bağlamaktadır. ‘’ dedi.

Bağdat’ta temaslarda bulunan Reyisi Irak Meclis Başkanı Elhelbusi ile yaptığı görüşmede bu ilişkilerin tahrip edilmesi içi çok çaba sarf edildiğini fakat kimsenin bunu başaramadığını söyledi.

Reyisi, Şehit Süleymani ve Şehit Ebumehdi El Mühendis’in yan yana Bağdat Havaalanında teröre kurban gitmelerine işaretle bu iki şehidin kanlarının birleşmesinin iki milletin bağının göstergesi olduğunu söyledi.

Irak Meclis Başkanı da görüşmede ABD’nin İran aleyhindeki ambargolarını eleştirerek, ülkesinin çeşitli zamanlarda bu ambargoların baskısını azaltmaya çalıştığını söyledi.

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