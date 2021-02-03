Ruhani: İran ve Irak’ın stratejik ilişkileri bölgenin güvenlik ve istikrarının garantisidir

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyn’i kabul eden Ruhani, iki ülkenin ekonomik potansiyelleri ile bir birini tamamlayan ekonomiler olarak adımlar atarak yıllık 20 milyar dolar ticaret hacmine sahip olabileceklerini söyledi.

İki ülke Ortak Ekonomik Komisyonuna değinen Ruhani, bu komisyonunun anlaşmalarını hayatını geçirerek iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli adım atılabileceğini söyledi.

Ruhani Şelemçe-Basra Demiryolu projesinin ekonomik ve iki ülke iletişim yollarının çeşitlendirilmesi yönünde önemli olduğunu ifade eden Ruhani bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesini istedi.

Irak’ın bağımsızlığı, istikrar, güvenlik, toprak bütünlüğü, iktidar ve o ülkenin bölgesel ve uluslararası konumunun arttırılmasının İran için öncelik olduğunu ifade eden Ruhani, IŞİD teröristlerin saldırısı döneminde iki ülke arasında var olan işbirliğinin ikili ilişkilerinin gelişmesi için iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Irak’ın her hangi bir yabancı müdahaleye maruz kalmasına İran’ın karşı olduğunu ifade eden Ruhani, Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis’in terörlerinin yabancı müdahalelerinin utanmaz örnekleri olduğunu söyledi.

Tahran’ın Irak’ın bölgesel işbirliğindeki varlığını desteklediğini ifade eden Ruhani, Irak’ın bölgedeki siyasi ve güvenlik işbirliklerinde önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Ruhani, ABD yeni yönetiminin bölgedeki varlığının güvenliğin zararına olduğu sonucuna varması sonucuna vararak bunu gözden geçirmesini temenni etti.

Fuat Hüseyin de ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, Irak devleti ve halkının her zaman ülkesinin terörizmle özellikle IŞİD ile mücadelede İran’ın işbirliğine minnetdar olduğunu ve bunun unutmayacağını söyledi.

Yabancı ülkelerin ülkesini terk etmesini ısrarlı şekilde istediğini ifade eden Hüseyin, bu konunun yapılan uygulamalarla izlendiğini söyledi.

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2012