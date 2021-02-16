16 Şub 2021 15:00
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News Code: 84231824
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Erbil olayını İran'a yüklemeye dönük şüpheli yaklaşımı kınıyoruz

Erbil olayını İran'a yüklemeye dönük şüpheli yaklaşımı kınıyoruz

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün gece İIKBY merkezi Erdebil'de meydana gelen olayı ve bazı şüpheli söylentileri yalanlayarak, 'Erbil olayını İran'a yüklemeye dönük şüpheli yaklaşımı kınıyoruz' dedi.

Dün gece yaşanan Erbil olayıyla ilgili haberler ve bu konudaki bazı şüpheli söylentiler hakkında açıklama yapan Hatipzade, 'İran, Irak'ın istikrarını ve güvenliğini bölge ve komşuları için kilit bir husus olarak görüyor ve bu ülkede düzeni ve huzuru bozmaya çalışan her türlü eylemi reddediyor' diye belirtti.

Bu tür eylemleri şüpheli olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak hükümetini olayın faillerini takip etmek ve cezalandırmak için gerekli talimatları vermeye çağırdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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