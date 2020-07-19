Dışişleri Bakanı Zarif'in Bağdat temasları başladı

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zarif, 'Irak'ta yeni hüükmetin göreve gelmesinden sonra ilk ziyaretimi Bağdat'a gerçekleştimekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca Bu ziyaretin yapılması, Irak Başbakanı Kazımi'nin Tahran ziyareti ile eşzamanlı olduğunu ve bunun Kazımi'nin Tahran ziyareti öncesi gerekli koordinelere katkı sağlayacağını düşünüyoruz' dedi.

Bağdat ziyaretinin daha önceden kararlaştırıldığını ve Kazımi'nin Suudi Arabistan ve İran'a yapacağı ziyaretle ilişkili olmadığına dikkati çeken Zarif, Irak Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Ruhani'nin resmi daveti üzerine Salı günü Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bağdat ziyaretinde Mart 2019'da Ruhani'nin Bağdat ziyareti sonucu varılan anlaşmaların uygulanmasının hedefleri arasında olduğunu dile egtiren Zarif, 'Irak cumhurbaşkanı, başbakan, yargı erki, parlamento başkanı ve meslektaşımla görüşeceğim. Ayrıca Haşdi Şabi Örgütü Başkanı ve baı Iraklı siyasi yetkililerle de bir araya geleceğim' değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel gelişmeler, ABD'nin General Süleymani ve arkadaşlarını şehit etmesi ve bölgesel iş birliği gibi konuları Iraklı yetkililerle masaya yatıracağını belirten Zarif, bu ziyaret kapsamında IKBY Başbaknı Neçirvan Barzani ile de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

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