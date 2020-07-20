Zarif’in Erbil'deki Iraklı Kürt yetkililerle istişareleri

Erbil'deki görüşmede Irak ulusal egemenliğinin önemini vurgulayan Zarif, Irak'la kapsamlı ilişkiler çağrısında bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ve Irak arasındaki güçlü bağlara atıfta bulunarak, Şehit General Kasım Süleymani'nin IŞİD'i yenmede unutulmaz rolüne övgüde bulundu.

Irak Kürdistan bölgesinin hiçbir zaman İran’ın çıkarlarını ve güvenliğini tehdit eden bir yer olmayacağını dile getiren Barzani, İran ile bu bölge arasındaki sağlık kurallarına uygun olarak ticari ilişkilerin genişlemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün bir günlük yoğun Bapdat ziyaretinin ardından Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya geldi.

Bu toplantıda Zarif ve Barzani, Tahran-Erbil arasındaki farklı sektörlerde ilişkileri geliştirme yollarını inceledi.

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