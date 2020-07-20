Zarif, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile iki tur görüşme yaptı

Erbil'de bir araa gelen Zarif ve Barzani, Irak’ın iç durumu ve bölgesel meseleler hakkında özel görüşmelerde bulundular.

Görüşmede, başta ekonomik konular olmak üzere taraflar çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bugün siyasi bir heyetin başında Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Zarif, akşam saatlerinde IKBY merkezi Erbil'i ziyaret etti.

Zarif, IKBY ve İran arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bölgesel yetkililerle görüşmeler yapmak amacıyla IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin resmi daveti ile Erbil'e gitti.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Zarif'e bu ziyarette eşlik etti.



Zarif, Bağdat'ta da iki ülke arasındaki çeşitli ekonomik, ticari, kültürel ve enerji alanlarındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Zarif bu görüşmelerde ayrıca Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis’in ile yoldaşlarının ABD tarafından şehit edilmesini, yabancı güçlerin Irak topraklarından çekilmesi yönünde Irak Parlamentosu'nun kararı, Irak milli egemenliğine saygı duyulması ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışılmaması gibi konuları masaya yatırdı.

Zarif, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakanı Mustafa Kazımi, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Milli Hikmet Hareketi Lideri Ammar Hekim ile bir araya geldi.

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