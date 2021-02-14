İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilisi ile görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosu Şuşteri twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumartesi akşamı IKBY İçişleri Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Çeto Salih ile görüşerek çeşitli konularda fikir alışvrerişinde bulundum' mesajını paylaştı.

Bu toplantıda İran, Irak Merkezi Hükümeti ve İKBY'nin onayı ile Siranbend sınırının resmileştirilmesi ile ilgili uygulama süreci tartışıldı.

İki taraf, ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti ile IKBY'nin ortak sınırlarındaki sorunların çözülmesi gerektiğini de vurguladı.

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