IKBY'deki ilk İran özel fuarı, Mart 2021'de yapılacak

İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, yaptıkları planlamalarda İran mallarını tanıtan sergiler düzenleyerek komşu ülkelerle ticari işbirliğini geliştirmek çerçevesinde, 8-11 Mart 2021 arasında IKBY Uluslararası Erbil Sergi Merkezi'nde ilk İran özel fuarın gerçekleşeceğini ifade eden Pilten, 'Bu fuar İran Erbil Başkonsolosluğu ile Ticaret Geliştirme Örgütü Arap-Afrika Ofisi'nin iş birliği ile düzenlenecek' dedi.

İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün izniyle bu fuarı bir fuarcılık şirketinin düzenleyeceğini kaydeden Pilten, fuarın inşaat malzemeleri ve ekipmanları, çelik ve madenler, ev aletleri, gıda, deterjan ve hijyen ile endüstriyel makine ve teçhizat alanlarında İran ürünlerini sergileyeceğini dile getirdi.

Irak'a uygun ihracat kapasitesi nedeniyle, İranlı imalat şirketlerinin bu fuardaki varlığının pazarı anlamada önemli bir rol oynayabileceğini ve Iraklı tüccarları ve tüketicilerine kendi ürünlerini tanıtma fırsatı elde edebileceklerini bildiren Pilten, 'Irak-Erbil bölgesinde düzenlenecek özel fuara katılmak isteyenler, daha fazla bilgi için İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün sitesini ziyaret edebilirler' diye ekledi.

Bu yılın ilk 9 ayında İran ile farklı ülkeler arasında 110 milyon ton ağırlığında 52 milyar dolar değerinde ticaret gerçekelşti. Bundan ihracatın payı 58 milyon ve 200 bin ton ağırlığında 25 milyar 100 milyon dolardı. İran mallarının ithalatında Irak'ın payı 5 milyar 900 milyon dolar değerinde 20 milyon 800 bin ton olurken, bu ülke İran'ın ihracat destinasyonları arasında ikinci sırada yer aldı.

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