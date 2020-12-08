8 aylık dönemde İran’ın Arap ülkelerine ihracatı 8.5 milyar doların üstünde

İran Ticaret Bakanlığı yetkililerinden Ferzad pilten yaptığı açıklamada, İran’ın 8 Arap ülkesine ihracatının 8 milyar 565 milyar dolar olduğunu söyledi.

Pilten, Çin, Irak ve BAE’in birinci ile 3. Sırada, Kazakistan, Miyanmar ve Hong Kong’un 18 ile 20. Sıralarda yer aldığını söyledi.

Piltan, Arap ülkelerinden Irak’ın 5.3 milyar dolar, BAE’nin 3.7 milyar dolar ile 3., Umman’ın 244 milyon dolar, Kuveyt’in 177 milyon dolar ile 177 milyon dolar ile 14, Katar’ın 98 milyon dolr ile 17. Sırada yer almaktadır.

Pilten, yılın ilk 8 ayında 15 komşu ülkeye 13 milyar 377 milyon dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Son rakamlara göre, İran’ın 8 aylık dış ticareti rakamı 44 milyar 600 milyar dolar olarak tahakkuk etmiştir.

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2012