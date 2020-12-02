Ambargo ve koronaya rağmen ülkenin doğusundan yurt dışına yapılan ihracatta artış

ABD özellikle son yıllarda yaptırımları sıkılaştırarak İran'ın ekonomisini ve ticaretini mümkün olduğunca durdurmaya çalışsa da, İran'ın 15 komşu ülkesine yapılan ihracat son yıllarda azalmak bir yana dursun, önemli ölçüde artarak petrol dışı ihracatın gelişmesine ve dolayısıyla ekonominin gelişmesi ve yaptırımların zararlı etkilerinin azaltılmasına yönelik bir çözüm haline geldi.

Öte yandan, 2020 yılında yaptırımların tırmanmasına ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen korona salgınının etkisine rağmen Irak ve Afganistan dahil komşu ülkelere geleneksel veya kara ihracatı yaptırımlardan çok fazla olumsuz etki görmedi.

Güney Horasan ilinin İran'ın doğusundaki transit ekseninin merkezinde, güneyden kuzeye ulusal demiryolu hattı boyunca yer alması, Asya otoyolları güzergahında bulunması ve Afganistan'la komşuluğu nedeniyle altın fırstlara sahiptir. Güney Horasan ayrıca İran'ın Afganistan'a ihracatının üçte birinden fazlasına hizmet ediyor ve bu ülke pazarına girmek için iyi bir konumdadır.

İhraç edilen malların değerinde %66 artış



Güney Horasan Sanayi, Madencilik ve Ticaret Kurumu Dış Ticaret Daire Başkanı Said Beheştirad İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Bu yıl il gümrüklerinden toplam mal çıkışı 421 milyon dolar olurken, ağırlık olarak 2 milyon 386 bin ton oldu. Bu da değer bazında geçen yıla göre yüzde 66, ağırlık açısından ise yüzde 45 artış demektir' dedi.

İlin bu dönemdeki ana ihracatının çimento, yaz sebzeleri, damıtılmış fuel oil, hidrokarbonlar, seramik karo, mazot, fasulye, tuz ve yemeklik yumurtadan oluştuğuna değinen Beheştirad, son 8 ayda transit olarak ilden Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Irak ve Tayvan'a 153 bin ton ağırlığında 4 bin 920 kamyonun taşındığını ifade etti.



Bu kapsamda ceviz, fuel oil, üre gübresi, güneş paneli, buğday unu, motosiklet, yemeklik yağ, sigara, kimyevi gübre gibi ürünlerin Endonezya, Çin, Türkmenistan, Hindistan, BAE, Rusya ve Türkiye'den Afganistan'a transit edildiğine işaret eden Beheştirad, kamyon sayısı bazında transit mal miktarının yüzde 165, ağırlık olarak ise yüzde 372 artarak yaklaşık 14 kata çıktığını kaydetti.

Beheştirad, 'Bölgede Afgan tüccarların bu sınırdan ihracat yapmayı tercih etmelerinin avantajlarından biri kısa mesafedir. Bu da malların maliyetinde çok etkilidir' diye ekledi.

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