Bu yılın ilk 7 ayında İran ihracatında Irak pazarının payı %27

İran'ın Irak'a ihracatının yedi aylık dönemde 17 milyon 600 bin ton ağırlığında olduğuna değinen Pilten, bu dönemde Irak'ın %27 pay ile İran'ın toplam ihracatında Çin'i geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğini, Irak'tan sonra bu dönemde İran'ın en önemli hedef pazarları listesinde 4 milyar 400 milyon dolar ile Çin ve yüzde 24'lük pay ile ikinci, BAE 2 milyar 200 milyon dolar ve yüzde 12'lik pay ile üçüncü, Türkiye 1.5 milyar dolar ve yüzde 8,2 pay ile dördüncü ve Afganistan 1.3 milyar dolar ve yüzde 7.3 pay ile beşinci sırada yer aldığını ifade etti.

İran'ın Irak'a ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkta yüzde 26 artış olduğunu belirten Pilten, doğalgaz ve elektriğin yanı sıra demir çubuklar, domates, seramik, taze karpuz, su soğutucuları, salça, buhar türbini parçaları, peynir ve bisküviler gibi çeşitli ürünlerin bu ülkeye yapılan ihracat kalemlerinden bazıları olduğunu dile getirdi.

Irak pazarında yaklaşık yüzde 26 ile Türkiye, yüzde 25 ile Çin, yüzde 6 ile Güney Kore, yüzde 5 ile Hindistan ve yaklaşık yüzde 4 ile ABD, İran'ın rakipleri konumunda.

İran'ın dış ticaret hacminin bu yılın ilk yedi ayında 38 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. İhracatın toplam dış ticaret içindeki payının ağırlık olarak 65 milyon 573 bin ton, değer olarak 18 milyar 238 milyon dolar olduğu, ithalatın ise değer olarak 20 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında mal ihracatı 4 milyar 800 milyon dolar ile Irak, 4 milyar 400 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 200 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 400 milyar dolar ile Türkiye ve 1 milyar 300 milyon dolar ile Afganistan oldu. .

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