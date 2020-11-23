İran’ın 8 aylık Dış Ticaret Hacmi 44 milyar doları aştı

Mir Eşrafi yaptığı açıklamada 8 aylık dönemde ithalat miktarının 21 milyon 800 bin ton olduğunu ve bunun 15 milyon 200 bin tonunun temel ürünlerden olduğunu söyledi.

Bu dönem içinde ithalat rakamının 23 milyar 100 milyon dolar olduğunu ifade eden Mir Eşrafi bunun bir önceki yıla göre ağırlık olarak yüzde bir ve değer olarak yüzde 18 azaldığını söyledi.

Bu dönem içinde 75 milyon tonu aşkın ihracat yapıldığını ifade eden Mir Eşrafi, bunun 21 milyar 500 milyon dolara denk geliğini , ihracatın ağırlık olarak yüzde 14 ve değer olarak yüze 19 bir önceki yıla göre azaldığını söyledi.

İhracatta durağan dönemin geçtiğini ifade eden Mir Eşrafi bunun gelecek aylarda artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Mir Eşrafi, İran’ın ihracat pazarları ile ilgili, ‘’ Irak 5.3 milyar dolar, Çin bu rakamla ikinci, BAE 2.7 milyar dolar ile üçüncü, Türkiye 1.6 milyar dolar ile dördüncü ve Afganistan’ın 1.5 milyar dolar ile beşinci sırada yer almaktadır. ‘’ dedi.

Mir Eşrafi ithalat yapılan ülkelerle ilgili, ‘’ İthalat yapılan ülkelerde Çin 6 milyar dolar ile birinci sırada, BAE 5.4 milyar dolar ile ikinci, Türkiye 2.6 milyar dolar ile üçüncü, Hindistan 1.4 milyar dolar ve Almanya 1.1 milyar dolar ile sonraki sıralarda yer almaktadır. ‘’ dedi.

Mir Eşrafi 8 aylık dönemde 4 milyon 471 bin ton ürünün İran’dan komşu ülkeler transit yapıldığını ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldığını söyledi.

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2012