Cevap İsrail'in son saldırısını aşacak şekilde planlanmıştır

İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan General Bakıri, İsrail'in son dönemde Gazze ve Güney Lübnan cephelerinde yaşadığı çaresizlik ve çıkmaza dikkat çekerek "Bu rejimin Lübnan savaşında en önemli hedefi, işgal altındaki toprakların kuzeyinde güvenliği sağlamaktı. Ancak bu hedefi gerçekleştiremedikleri gibi, büyük şehirler olan Hayfa ve Tel Aviv gibi yerlerde de geniş çaplı güvensizlikle karşı karşıya kaldılar."ifadelerini kullandı.

Bakıri, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarındaki esas hedeflerinden birinin esir askerlerini kurtarmak olduğuna dikkat çekerek "Ancak Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana geçen 14 ayda, bu esirlerin tutulduğu yerlerin izini bile bulamadılar. Tüm cephelerde savaşmalarına rağmen, İsrail Başbakanı, askerlerinin serbest bırakılması için ödül koymak zorunda kaldı." dedi.

İran'a yönelik son saldırıyla ilgili konuşan Bakıri, İsrail rejiminin bu saldırısıyla İran'ın kırmızı çizgilerini aştığını belirterek

"Bu saldırı sonucunda İran Hava Savunma Kuvvetleri'nden dört askerimiz şehit oldu. Ancak İsrail bilmelidir ki, İran Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukuka uygun olarak, etik ve dini öğretiler çerçevesinde, zamanı geldiğinde kesinlikle caydırıcı ve farklı bir yanıt verecektir." dedi.

Bakıri ayrıca, daha önce gerçekleştirilen iki büyük operasyon olan Gerçek Vaat Operasyonları'na atıfta bulunarak

"Bu operasyonların taktikleri, uygulama şekilleri ve kullanılan silahlar farklıydı. İsrail'in son saldırısına verilecek yanıt da, bu rejimin liderlerinin tahayyül edemeyeceği bir şekilde planlanmıştır." ifadelerini kullandı.