Bekaî: Gazze'de kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin yoğunluğu şok edici

İsmail Bekaî, X sosyal medya hesabındaki kişisel sayfasında "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Yasaklanması Günü'nde, işgal altındaki Filistin'de onlarca yıldır süren acımasız işgal ve sömürgeci soykırımın neden olduğu acımasız şiddeti hatırlayalım." mesajını paylaştı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü paylaşımında "Gazze'de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin düzeyi ve yoğunluğu eşi benzeri görülmemiş ve şok edici. Geçen yıl on binlerce Filistinli kadın ve kız çocuğu öldürüldü veya yaralandı ve Gazze'deki tüm anneler, kadınlar ve kızlar açlığa maruz kalıyor ve sık sık zorla yerinden ediliyor. Dünyanın Filistinli kadınları ve kızları savunmak için ayağa kalkması gerekiyor." ifadesinin de altını çizdi.