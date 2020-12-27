İranlı firmalar bölge ülkelerindeki helal içerik pazarına girmeye hazır

İran'ın bölgedeki çeşitli mobil uygulamaları tasarlama ve üretmedeki başarısının ülkemizin sanal ortamdaki olumlu ve ileriye fönük yönlerinden biri olduğunu kaydeden Hurakiyan, 'Bu programların gelişmesi, İran kültürü ve İslami kimliğiyle daha uyumludur' dedi.

Dünyada İran mağazaları için büyük bir pazar olabilecek yaklaşık 130 milyon Farsça konuşan kişinin bulunduğunu dile getiren Hurakiyan, 'İran'ın Müslüman komşu ülkelerle iyi ilişkileri ve Afganistan, Katar, Umman, Lübnan gibi ülkelere kültürel yakınlığı göz önüne alındığında, Irak ve Suriye, İran mobil uygulama mağazalarının helal içerik pazarını genişletmek için büyük bir potansiyele sahip' diye belirtti.

Mobil uygulamaların içerik ve hizmet sağlama açısından önemine işaret eden Hurakiyan, 'Çok çeşitli ve farklı işlevlere sahip mobil uygulamalar, daha önce web gibi başka şekillerde ve formatlarda sunulan içerik ve hizmetlerin yerini alıyor. Bu nedenle, bu programların artan büyümesi ve insanların yaşamlarının çeşitli yönlerinde yaygınlaşması nedeniyle, uygulama için tekel karşıtı düzenlemeler açıklanmalıdır' ifadesini kullandı.

App Store'un İranlı geliştiricilerle işbirliğindeki %30'luk büyümesine atıfta bulunan Hurakiyan, 'Bazı İran uygulama mağazalarının sağladığı istatistiklere ve bilgilere göre, bu mağazaların 2019 ve 2020 yıllarında 60 milyondan fazla kurulumu vardı' diye konuştu.

Hurakiyan ayrıca istatistiklerin bu programların üretiminin istihdam yaratma kapasitesinde önemli bir artış olduğunu gösterdiğini söyledi.

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