Son 4 yılda 65 milyon İranlı seyyar internete bağlandı

Ülke genelinde 7 sene önce yaklaşık 5 milyon kişi internet ulaşımına sahipken bu rakam 3 sene önnce 36 ve şu an 70 milyona ulaşmıştır.

Yaklaşık 6 sene önce sadece 300 bin İran vatandaşının üçüncü nesil mobil telefondan yararlanırken bugün 70 milyon İran vatandaşının üçüncü ve 4. Nesil internete ulaşımı vardır.

Bugün İran’da yaklaşık 119 milyon cep telefonu abonesi vardır ve 3G ile 4G internet sim kartları İran’da günümüzde 100 milyonun üstündedir fakat faal abonman sayısı 70 milyondur.

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2012