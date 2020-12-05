İran'da internet abone sayısı 86 milyonu aştı

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Radyo Düzenleme Kurumu'nun son raporu, ülkedeki geniş bant internet abone sayısının 86 milyonu aştığını gösteriyor.

Buna göre sabit genişbant internet abone sayısı 9 milyon 479 bine, mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 531 bine ulaştı.

Ülkedeki genişbant yaygınlık oranı %102 olup, bunun %91'i mobil genişbant internet kullanım oranı ile ilgilidir.

2016 yılında ülkedeki genişbant internet abone sayısı 42 milyonken, internet yaygınlık oranı ise sadece %53 düzeyindeydi. Ancak Ruhani hükümetinin ikinci döneminde, İletişim Bakanlığı ülkedeki internet yaygınlık oranını artırmaya çalıştı ve bir yıldan kısa bir süre içinde abone sayısına 10 milyon kişi eklendi.

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