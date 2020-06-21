Yılsonuna kadar ülkede 18 yerli uydu üretilecek

Azeri Cehromi, ’Ülkede 2013 yılına kadar inşa edilen uydu sayısı üçken, bu sayı 2017 yılında 7'ye yükseltildi. Bu yılın sonuna kadar 18 yerli uyduya sahip olacağız. Bu arada, 2019 yılında mevcut problemleri de dikkate alarak uzay sektörünün bütçesini %1,5 oranında artırdık’ dedi.

Küresel istatistiklere göre, İran'ın halihazırda bölgedeki en yüksek iletişim ve bilgi teknolojisi büyüme oranına sahip olduğunu ve dünyada ikinci sırada yer aldığını dile getiren Azeri Cehromi, ’Bugün, ülke köylerinin %89'u Ulusal İstihbarat Ağı himzetini kullanabilmektedir. Ülkede bir dönem sadece 300 bin kullanıcı varken, şu anda 70 milyon kişi, geniş bant internet ağına erişebiliyor’ diye ekledi.