İran dijital ekonomik projelerinin açılışı yapıldı

Video konferans yöntemiyle açılışı yapılan projelerden bazıları İran Cell’in büyük data merkezinin açılışı, koronna’dan zarar gören Startuplara destek ve internet televizyonu’ur.

Projeler ülke için kullanıcıların payının arttırılması ve Startup’ların çalışma hayatına girmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanı açılış töreninde geleneksel ekonominin İran ve dünyada dijital ekonomiye değişmekte olduğunu söyledi.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad Azeri Chromi de verimliliğin artması gerektiğine vurgu yaparak bunun gerçekleşmesi için önemli araçlardan birinin teknoloji alanı olduğunu ve dijital ekonominin petrole dayalı ekonominin yerine geçeck en önemli alternatif olduğunu söyledi.

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2012