5. nesil internet ile akıllı İran'a doğru

Beşinci nesil iletişimin İran'a gelişi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından değerlendirildi.İran, şu anda yalnızca birkaç ülkede mevcut olan beşinci nesil iletişim teknolojisine hızla ilerliyor.

İran Huşmend tarafından yayınlanan sekizinci videoda İletişim Bakanlığı beşinci nesil interneti detaylarını anlatmakta.

Ülkede beşinci nesil cep telefonlarının piyasaya sürülmesi ve geliştirilmesi, çok yüksek bant genişliği sağlama, erişim iletişiminin gecikmesini azaltma, daha yüksek hızlara ve daha fazla kapasiteye ulaşma ve yeni teknolojilere destek imkanı sağlıyor.

Beşinci nesil cep telefonu, veri aktarım gecikmesini sıfıra indirebiliyor.5G, günümüz ağlarından 100 kat daha fazla trafiği yönetir ve hızı 4G'nin 10 katından fazla.Elbette hız parametresi, beşinci nesil iletişimin özelliklerinden yalnızca biridir.

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