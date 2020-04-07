İranlı bilgisayar oyuncu sayısı 41 milyon kişiye ulaşacak

İRNA’ya konuşan Pejman, Ulusal Bilgisayar Oyunları kurumu tarafından yapılan bir dizi ankete dayalı tahminlerin 2020-2022 yılları arasında çevrimiçi oyuncu sayısında bir artışın gözlendiğini, İranlı erkek oyuncuların kadın oyunculara kıyasla artış göstereceğini ve dijital oyuncuların yaptıkları harcamalarda bir artışın yaşanacağını gösterdiğini belirtti.

’Gelecek üç yıl boyunca oyuncuların cinsiyet kompozisyonu da değişecek olsa da, erkek oyuncular bilgisayar oyunlarında hala daha büyük bir paya sahip’ diyen Pejman, 2020 yılı sonuçlarına göre, oyuncuların %67'sinin erkek, %33'ünün ise kadınlardan oluşacağını bir sonraki iki yıl içinde de erkeklerin payının %68, kadınların payının %32 olacağını öngördüklerini sözlerine ekledi.