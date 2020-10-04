Fars ili, Dünya Barış ve Turizm Konferansı'na ev sahipliği yapmak istediğini duyurdu

Barış ve Dostluk İçin Turizm adlı uluslararası sanal webinarda Fars ilinin temsilcisi olarak konuşan Muctaba Alevi, 'Fars, bazıları turizm sanayiinde özel konuma sahip olan 11 dünya eseri ve 3 bin ulusal eser ve eşi benzeri olmayan kapasiteleri ile doğru planlama ve dünyanın güncel teknolojilerinin kullanımı ile dünya genelindeki turistlere tanıtılabilir' dedi.

Diğer halkların katılımcılarına hitaben İran'ın Dünya Barış Konferansı'na ev sahipliği yapması konusunda hazır olduğunu belirten Alevi, 'İran tarih boyunca dünya barışının bayraktarı ve simgesi olmuş ve bu geniş kavramın korunması ve sürdürülmesi için kucağını açmıştır' diye konuştu.

Uluslararası Barış ve Dostluk İçin Turizm Webinarı, İran ve Hindistan kültür ataşelerinin de aralarında bulunduğu turizm sanayi yetkili ve aktivistlerinin katılımıyla düzenlendi.

Webinarda sanal ortam aracılığıyla turist çekmek için Fars İli ve Şiraz kentinin tarihi, dini ve turistik cazibelerinin muhataplara tanıtılması hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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