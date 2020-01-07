İKBY Başkanı, General Süleymani'nin şehadeti nedeniyle İslam İnkılabı Rehberi'ne başsağlığı diledi

IKBY Başkanı Barzani tarafından kaleme alınan bu mektupta şu ifadelere yer verildi:

'Allah'ın adı ile

Sayın İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei

Saygılarla

General Kasım Süleymani'yi kaybetme IKBY halkı ve hükümeti için üzücü ve çok kaygı verici olmuştur. Kasım Süleymani, diktatörlük düzenine karşı savaş ile IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede bizim cephe yoldaşımız ve destekçimizdi. Bu vesile ile de defalarca IKBY yöneticileri onun bu fedakarlıklarını takdit etmiştir. IKBY halkı ve kendi adıma size ve şehidin ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.'

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.