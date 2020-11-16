İran ve Irak, yıllık 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor

İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, Süleymaniye Haber Ağı (SNN) ile yaptığı röportajda, İran'ın IKBY ve Süleymaniye vilayeti ile ekonomik ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 'İran ve Irak Cumhurbaşkanları, yıllık 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda mutabık kalmışlardır' dedi.

Korona döneminde İran ile IKBY arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Şuşteri, 'İki taraf yetkililerinin tedbiri ve anlaşmasıyla korona döneminde ticaret işlemleri, sınırlardaki tüm sağlık kurallarına uygun olarak devam etti' diye belirtti.

Şuşteri, İran ile Süleymaniye ve Halepçe arasındaki ilişkilerin, 600 km'den fazla ortak sınır, iki resmi sınır olan Perviz Han ve Başmak, 4 sınır pazarı, köklü tarihi ilişkiler ve kültürel ve sosyal ortaklıklar dikkate alınrak önem arzettiğini dile getirdi.

İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu röportajı sonunda, Halepçe'deki kimyasal felakete ve halepçe halkının İran halkı tarafından ağırlanmasına da değinerek, 'Halepçe'nin bize özel konumu nedeniyle bu ilin kalkınmasına ve refahına yardımcı olmaya hazırız' diye ekledi.

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