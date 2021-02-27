İran, bölgede tekfircii terörizmin canlanmasına izin vermeyecek

Tahran'da ziyarett bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Amiral Şemhani, ABD'nin Irak'taki son hamlelerine değinerek, Irak Parlamentosu'nun yabancı askerlerin bu ülkeden çekilmesi gerektiği yönündeki kararının uygulanmasındaki gecikmenin gerilimi tırmandıran ve bölgedeki krizi artıran sebep olduğunu kaydetti.

Gerginlikleri azaltmak ve mevcut krizleri hafifletmek için yapıcı görüşmeler yapmak için bölge ülkelerinin işbirliği ve ortak çabalara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Amiral Şemhani, 'Irak'ın bugünkü huzur ve güvenliği, taklit mercileri, devlet adamları, silahlı kuvvetler ve halkın direniş gruplarının gücü ve mücadelesinden kaynaklanıyor ve korunmalıdır' dedi.

ABD'nin bölgedeki IŞİD terör örgütünün faaliyetlerini güçlendirmek ve genişletmek için son zamanlarda gerçekleştirdiği eylemlerin ve terörle mücadele güçlerine yönelik acımasız saldırının niteliğine değinen Amiral Şemhani, İran'ın ve diğer terörle mücadele eden ülkelerin, bölgede yurt dışı güdümlü tekfirci terörizmin canlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Yemen'de ezilen halkın bir tür soykırımı çağrıştıran durumuna atıfta bulunan Şemhani, İran'ın ülkenin dört yıllık savaşını sona erdirmek için işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

Irak'ın İran'a olan borçlarını ödeme süreci yakında başlayacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Irak'taki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri hakkında bilgi vererek, 'Güvenlik ve istikrar, ekonomik kalkınmanın ve refahın temelidir ve Irak gibi terör ve güvensizlikle savaşan bir ülke için güvenlik, birinci önceliktir' dedi.

Dış yaptırımlar nedeniyle ertelenen Irak'ın İran'a olan borcunun geri ödenmesi için iki ülke yetkilileri arasında varılan anlaşmalara değinen Hüseyin, 'Finans ve bankacılık sektörlerinin ve İran ve Irak'ın ekonomik kurumlarının sürekli çabaları ile bazı önemli engeller kaldırıldı. İki ülke arasında mutabık kalınan modele göre borç geri ödeme süreci başlayacak' diye ekledi.

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