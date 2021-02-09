İran ile Irak arasında adli işbirliği konusunda üç mutabakat zaptı imzalandı

Reisi ile Zeydan'ın da katıldığı törenle imzalanan bu mutabakat zaptları, Adli İşbirliği Mutabakatı, Denetleme Mutabakat Zaptı ve Cezaevleri Mutabakatı olarak açıklandı.

Hüccetü'l-İslam Reisi dün akşam üst düzey bir yargı heyetinin başında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldikten sonra bu sabah Irak Yüksek Yargı Konseyi Merkezi'nde meslektaşı tarafından karşılandı.

Reisi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, iki ülke arasındaki adli ve hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesini masaya yatırdı.

Reisi'nin Başbakan Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Reisi Bağdat'a vardığı sırada eski Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Irak Halk Seferberliği Teşkilatı eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit düştüğü yere giderek bu iki şehidi andı.

Reisi ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Irak Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan’ın daveti ile gerçekleşeceğini belirterek, ziyarette Zeydan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililerle de görüşeceğini söyledi.

İran ve Irak arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Reisi, iki ülke ilişkilerinin her gün artmakta olduğunu ve bu ilişkilerden önemli kısmının hukuki ve adli ilişkiler olduğunu söyledi.

Ziyarette hukuki ve adli ilişkilerin daha iyileşmesi için müzakerelerde bulunacağını ifade eden Reisi, ziyaret esnasında bazı protokoller imzalanacağını söyledi.

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