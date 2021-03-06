Irak'ta güvenlik, birlik, barış ve huzurun sağlanması İran için ciddi bir önceliktir

İki komşu ülke olarak İran ve Irak arasındaki büyük işbirliği potansiyeline atıfta bulunan Ruhani, 'İşletmelere ve özel yatırım şirketlerine iş vizesi verilmesi, bu ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Irak'ta güvenlik, birlik, barış ve huzurun sağlanması İran için ciddi bir öncelik taşıyor. Irak'ın iç işlerine her türlü dış müdahaleye karşıyız ve bunu bu ülkenin ve tüm bölgenin aleyhine olarak değerlendiriyoruz' dedi.

Irak'taki İran döviz rezervlerinin derhal serbest bırakılması gereğini vurgulayan Ruhani, milyarlarca dolarlık İran parasının Irak bankalarında yasa dışı olarak bloke edildiğini ve Iraklı yetkililerin tekrarlanan vaatlerine rağmen İran kaynaklarının henüz serbest bırakılmadığını kaydetti.

Irak da dahil olmak üzere bölgedeki ABD birliklerinin varlığını, istikrarı bozucu ve rahatsız edici olarak nitelendiren Ruhani, 'Amerikalılar bölgede her zaman yıkıcı bir rol oynadılar ve Irak parlamentosunun ABD askerlerini ülkeden çekme kararını hızlandırmak barış ve istikrara yol açabilir. Bölge sorunları bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerekiyor. İran bölge ülkeleri ile güvenlik, barış ve huzurun sağlanması için bu alanda işbirliğine hazırdır' açıklamasında bulundu.

Şelemçe-Basra demiryolu projesi ve enerji ve sınır ve transit işlemleri alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için Tahran ile Bağdat arasında varılan iyi anlaşmalara değinen Ruhani, bunların uygulanmasını ve işletilmesini hızlandırmanın gerekliliğini vurguladı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'ın iyi bir dostu ve komşusu olduğuna değinerek, ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesi ve derinleşmesine vurgu yaptı.

Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki yardımlarından dolayı İran'a teşekkür eden Kazımi, ABD'nin İran'a yasa dışı ve zalimce yaptırımlarını hatırlatarak, 'ABD hükümetindeki değişikliklerle, ülkeler arasında işbirliği için yeni koşullar yaratıldı. ve Irak, İran'a yönelik yaptırımları tamamen kaldırmak için çabalarını kullanacak' diye ekledi.

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