İranlı ve Iraklı yetkililer, İran-Irak demiryolu bağlantısını masaya yatırdı

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Şibli, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığının kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra Şelemçe-Basra demiryolunun bağlanma olasılığına ilişkin en önemli noktalara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye, Suriye ve Ürdün gibi komşu ülkelerle transit işbirliği için idari talimatlara ve hatta İran tarafı ile işbirliğinin başlamasına dayanarak, Irak'ın İran ile bir transit sistemi üzerinde çalışmaya hazır olduğunu duyuran Şibli, kalan sorunları çözmek ve iki ülke arasındaki anlaşmayı sonuçlandırmak için toplantılar düzenleme planlarını açıkladı.

Şibli ayrıca Şatt'ül-Arap yerlileri ile ilgili görüşmelere ve iki tarafta yerleşikler için seyrüseferin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğine atıfta bulundu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki komşu ülke arasındaki ilişkileri desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bazı Irak medya kuruluşları, İranlı bakanın Iraklı meslektaşı ile yaptığı görüşmeyi "ayrıntılı" olarak nitelendirdi.

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