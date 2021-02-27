İran ve Irak, Irak'taki İran kaynaklarının transfer yöntemlerini görüştü

Bu toplantıda İran kaynaklarının bir an önce kullanma ihtiyacı vurgulaırken, söz konusu kaynakların aktarılması ve kullanılması için gerekli tedbirler gözden geçirildi.

Görüşmede Irak'taki İran kaynaklarından son zamanlarda ödeme yapıldığına değinen Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü, söz konusu kaynakların kullanım sürecinin bundan sonra hızlanacağını ve bu operasyonel kaynakları kullanmak için İran tarafından onaylanan farklı kanalların bulunması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

İranlı ve Iraklı bankacılık yetkilileri son aylarda İran fonlarının serbest bırakılması konusunda defalarca istişarelerde bulundu.

Görüşmeler sonucu İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatından finansal kaynaklara erişmesi bekleniyor.

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