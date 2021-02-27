27 Şub 2021 20:48
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News Code: 84245042
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İran ve Irak, Irak'taki İran kaynaklarının transfer yöntemlerini görüştü

İran ve Irak, Irak'taki İran kaynaklarının transfer yöntemlerini görüştü

Tahran, İRNA- Merkez Bankası Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada, 'Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti ile Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü arasında yapılan görüşmede, İran'ın Irak'taki kaynaklarının transferi masaya yatırıldı' ifadesi kullanıldı.

Bu toplantıda İran kaynaklarının bir an önce kullanma ihtiyacı vurgulaırken, söz konusu kaynakların aktarılması ve kullanılması için gerekli tedbirler gözden geçirildi.

Görüşmede Irak'taki İran kaynaklarından son zamanlarda ödeme yapıldığına değinen Irak Ticaret Bankası Genel Müdürü, söz konusu kaynakların kullanım sürecinin bundan sonra hızlanacağını ve bu operasyonel kaynakları kullanmak için İran tarafından onaylanan farklı kanalların bulunması için çalışmalar yapılacağını söyledi.

İranlı ve Iraklı bankacılık yetkilileri son aylarda İran fonlarının serbest bırakılması konusunda defalarca istişarelerde bulundu.

Görüşmeler sonucu İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatından finansal kaynaklara erişmesi bekleniyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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