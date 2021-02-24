Güney Kore, ilk aşamada İran'a olan borcundan 1 milyar dolarını ödeyecek

Kabine toplantısında konuşan Himmeti, döviz kaynaklarının devri konusunda İran ile Güney Kore arasındaki anlaşmaya değinerek, 'Güney Kore ödeme yapmak için görüşme talep etmiş ve biz ödeme yollarını önlara gösterdik. Ödeme takimatı da verilmiştir. Bu nedenle istedikleri zaman ödeme yapılabilir. Ödeme gerçekleşmezse gerekli takipler yapılacaktır' dedi.

Bir anlaşmayla ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen Himmeti, 'Anlaşmaya dayalı olarak ilgili eylemin nasıl başarıyla tamamlanabileceğini görmeliyiz. Umman, Japonya, Irak ve Güney Kore gibi ülkelerle kapsamlı müzakerelere başladık. Şimdi durum daha iyi ve işler yavaş yavaş ilerleyecek' diye belirtti.

Ülkelerin OFC lisansı alıp alamadıklarıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Himmeti, 'Bu onların sorunu ve bizimle hiçbir ilgisi yok' diye ekledi.

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