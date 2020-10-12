Himmeti, Irak ile İran’ın kaynaklarının serbest bırakılması yönünde anlaşıldığını bildirdi

Himmeti, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Irak Merkez Bankası ve Ticaret Bankası Başkanları ile yaptıkları üçlü oturumda İran’ın o ülkede buluna mali kaynaklarının ülke için temel maddeler alımında kullanmak üzere serbest bırakılacağı yönünde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Oturumun önemi olduğunu ifade eden Himmeti, oturumda ticari konular hakkında geniş görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İran’ı gaz ve elektrik satışından dolayı Irak’ta ciddi mali kaynakları bulunduğunu ifade eden Himmeti, Irak Başbakanının bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve her hafta anlaşmanın seyrini takip edeceğini belirttiğini söyledi.

Himmeti, varılan anlaşma ile iki ülke ekonomik ve bankacılık ilişkilerinin gelişmesinde adımlar atılmasını temenni etti ve verile sözler doğrultusunda gelecekten umutlu olduğunu söyledi.

Irak’ta bulunan kaynakların İran Merkez Bankasına ait olduğunu iifade eden Himmeti, Merkez Bankasının İran’ın sanayi, maden ve tarım alanlarında ihtiyaçlarını karşılayan en önemli kurum olduğunu söyledi.

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