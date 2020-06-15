15 Haz 2020 23:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83823263
0 Persons

Himmeti: Güney Kore’den yasal yollarla paramızı alacağız

Himmeti: Güney Kore’den yasal yollarla paramızı alacağız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu, hukuki ve uluslararası yöntemleri ile Güney Kore bankalarındaki paraların alınacağını söyledi.

Himmeti yaptığı açıklamada, bu mali kaynakların İran halkı ve merkez bankasına ait olduğunu söyledi.

Himmeti, Kore hükümetinin taahhütlerini yerine getirerek ambargolar bahanesi ile bu kaynaklara ulaşmayı engellememesi temennisinde bulundu.

Himmeti, ‘’ Bazı ülkeler işbirliği yapacaklarını ve İran’ın mali kaynaklarını geri vereceklerini ilan ettiklerini ve bunlar incelenmektedir. ‘’ dedi.

Himmeti bu kaynakların verilmesi ile temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçların temin edileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 3 =