Himmeti: Güney Kore’den yasal yollarla paramızı alacağız

Himmeti yaptığı açıklamada, bu mali kaynakların İran halkı ve merkez bankasına ait olduğunu söyledi.

Himmeti, Kore hükümetinin taahhütlerini yerine getirerek ambargolar bahanesi ile bu kaynaklara ulaşmayı engellememesi temennisinde bulundu.

Himmeti, ‘’ Bazı ülkeler işbirliği yapacaklarını ve İran’ın mali kaynaklarını geri vereceklerini ilan ettiklerini ve bunlar incelenmektedir. ‘’ dedi.

Himmeti bu kaynakların verilmesi ile temel ihtiyaç maddeleri ve ilaçların temin edileceğini söyledi.

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2012