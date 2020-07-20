İran’a uluslararası mali yardımlar kanalı açıldı

Himmeti, IRNA’yı ziyarette Genel Müdür Mohammad Reza Noruzpur ile yaptığı görüşmede, birkaç ay öncesinden Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Cemiyetleri Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantılar düzenlediklerini ve bu toplantılarda İran kızılayı için güvenilir bir mali kanal olmasının vurgulandığını söyledi.

Himmeti bu istek doğrultusunda Uluslararası Kızılhaç cemiyetinin Amerika Hazine Bakanlığı ve Kızılhaç Cemiyeti ile görüşmeler yaptığını ve görüşmeler sonucunda bu kanalın açılışının sağlandığını söyledi.

Himmeti, anlaşmalar doğrultusunda İran kızılayına Amerikan vatandaşları hariç yapılacak maddi yardımlarına Amerika’nın itirazı olmayacağını ve bu yardımların bu mali kanal vasıtası ile gönderileceğini söyledi.

Himmeti bu doğrultuda son birkaç gün içinde Kızılaya yapılan ve daha önce İran’a getirilmesine imkan olmayan bazı yardımların İran’a getirildiğini söyledi.

Himmeti yapılan yardımların miktarına işaret etmedi fakat uzmanla gelecekte bu kanal vasıtası ile kayda değer dövizin İran’a girebileceğini ifade etmektedirler.

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2012