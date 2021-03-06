Yol ve Şehircilik Bakanı: İran, Irak ile ulaşım işbirliğini geliştirmeye hazır

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı meslektaşı Nası Şibli ile bir araya gelen İslami, iki komşu ülke arasında yollar, kentsel gelişim ve ulaşım alanlarında işbirliğinin genişlemesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede taraflar çeşitli ulaşım alanlarında ortak işbirliğinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırdı.

Irak Ulaştırma Bakanı Şibli bu göeüşmede yaptığı açıklamada, İran-Irak ilişkileri ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değinerek, Tahran'ın deniz, hava ve demiryolları alanındaki deneyim ve teknik imkânlarından yararlanmak istediklerini söyledi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı İslami de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın iki komşu ülke arasındaki ortak işbirliğini genişletmeye ve bağları güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

İslami, ulaşımın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin ana ve en önemli alanlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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