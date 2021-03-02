İran-Irak Sınır Muhafızları Komutanları'ndan ikili işbirliğine vurgu

General Guderzi, Iraklı mevkidaşı General Hamed Abdullah İbrahim ile yaptığı görüşmede, üst düzey bir Irak heyetinin Tahran'da bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, İslam Mücahitlerininin sınırlarda iki ülke halkına güvenlik sağlamak için birlikte çalıştıklarını belirterek, 'İran, 15 ülke ile komşudur ve dünyada Rusya ve Çin'den sonra bu alanda ikincidir. Bu sınırlar, bölge ülkeleri arasındaki dostluk ruhuyla kontrol edilen ve yönetilen sınırlardır' dedi.

Sürdürülebilir sınır güvenliğini sağlamak için iki ülke arasında bilgi alışverişi ve sınır kapasitelerinin kullanılması amacıyla düzenlenen bu toplantıda, İran'ın deneyimlerini kullanabileceğini ve aktarabileceğini umduklarını kaydeden General Guderzi, bu yılın başından bu yana yaklaşık 130 ton çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 81 binden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın ülkeden çıkarılmasının engellendiğini dile getirdi.

İran ve Irak sınırları arasındaki olumlu etkileşim ve iyi sınır ilişkilerine atıfta bulunan General Guderzi, 'İran'In Irak ile 1609 kilometrelik ortak sınırı var. Allah'a şükür, ilişkiler ve iki ülkenin sınır muhafızları arasında olumlu etkileşim iyi yönetilmektedir. Aktif sınır terminalleri ve çarşılara rağmen, korona virüs koşullarında sınır pazarlarımızın geçimini sağladıkları Irak halkına kapatılmasına izin vermedik' ifadesini kullandı.

İran ve Irak'ın ortak düşmanları olduğunu söyleyen General Guderzi, İran sınırlarının çevresinde pek çok tehdidin olduğunu ve sınırlarda emperyalizm, tekfirci unsurlar ve terörizmle mücadele edeceklerini kaydetti.

Bölgedeki bazı Müslüman ülkelerin emperyalizm ve terörizmle işbirliği yaptığını dile getiren General Guderzi, bölge ülkeleri arasında birlikteliğin daha iyi hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı General Hamed Abdullah İbrahim de bu toplantıda yaotığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti sınır polisinin ev sahipliğini takdirle karşılayarak, 'Irak İçişleri Bakanlığı tarafından İran'da Sınır Komutanı olarak görev yapan düzeydeki bir heyet ile görüşme nasip oldu' dedi.

Bu görüşmenin iki ülke arasındaki sınırların güvenliğine uygun olmasını temenni ettiğini ifade eden General İbrahim, iki ülke arasındaki iyi sınır ilişkilerinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

İran'ın acımasız Emperyalizm yaptırımlarına karşı direnişinden övgüyle bahseden General İbrahiö, İran'ı Emperyalizme karşı bölgede savaşan en büyük güç olarak nitelendirdi.

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