27 Şub 2021 20:00
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News Code: 84244862
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Yılın ilk 10 ayında İran ile 15 komşu ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret

Yılın ilk 10 ayında İran ile 15 komşu ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret

Tahran, İRNA- Bu yılın ilk 10 ayında (20 Mart 2020- 19 Ocak 2021 aarsı) İran'ın petrol dışı mallarının 15 komşu ülkeye kesin ihracatı yaklaşık 55 milyon ton ağırlığında 16 milyar 600 milyon dolar değerinde olurken, ithalat ise 14.4 milyon ton ağırlığında 14 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İran, karadan ve denizden 15 ülke ile ortak sınır paylaşıyor ve onlar İran'ın komşusu olarak kabul ediliyor. Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Irak'tan oluşan 7 ülke kara sınırlarını paylaşırken, 8 ülke (Rusya, Kazakistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) İran ile denizden komşu.

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan, komşu ülkelere yapılan toplam ihracatın sırasıyla yüzde 38, 22, 12 ve 11 değerindeki payları ile ihracat destinasyonları listemizde ilk dörtte yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, komşu ülkelerden yapılan toplam ithalatta ise sırasıyla %52 ve %24 payla ilk iki sırada yer almaktadır.

Yeni yatırım fırsatları sağlamanın yanı sıra mevcut pazarları geliştirmek ve genişletmek, hedef ülkelerin kültürel ve tüketici modellerine göre ticaret anlaşmaları oluşturmak, ortak alışverişler oluşturmak veya teşvik etmek ve İran'ın komşu pazarlarında söz sahibi olma, İran'ın önündeki fırsatlardan bazılarıdır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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