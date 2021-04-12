Şeriatmedari: İran'ın önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmektir

Twitter hesabından açıklamada bulunan Şeriatmedari, 'Bugün dost Irak ülkesinden yetkililerle görüşmek ve çalışma ilişkileri, istihdam, sosyal güvenlik ve teknik ve mesleki eğitim alanlarında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik 5 yıllık yol haritasını imzalamak için Bağdat'a geldim' diye yazdı.

Şeriatmadari bugün Irak Çalışma ve Maliye Bakanlarıyla bir araya geldi ve Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın sergi ve seminerlerine katıldı.

Bakanlar, eğitim, kalkınma ve sosyal konularda işbirliği ve deneyim alışverişi için ortak bir eylem planı imzaladılar.